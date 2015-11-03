Видеоархив передач

15.10.2015 Жизнь после измены на «Домашнем»

Любовь, счастье, измена, верность и доверие. Какое слово лишнее в этом ряду? Похожи ли отношения на сказку, или же в них всегда наступает роковой момент, который перевешивает чашу весов на сторону предательства? Какую цену люди платят за случайную ошибку или ту, которая длится уже не один год? Реально ли выбраться из замкнутого круга и начать все с чистого листа? Ответы на эти вопросы – в новом сериале «Домашнего»

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