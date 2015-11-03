Видеоархив передач

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Новости
|27.12.2016
Зимние каникулы «Dомашнего»
Тайны грядущего года, лучшие любовные истории, новогодние чудеса и долгожданное продолжение турецкой саги «Великолепный Век. Империя Кесем» – зимой на главном женском телеканале страны!
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|12.12.2016
Миром правит женщина!
История кровопролитных сражений и беспощадной борьбы за престол, триумфальных побед и грандиозных поражений, дворцовых переворотов и настоящей любви – в сериале «Великолепный век. Империя Кесем» с 7 января в 19:00 на телеканале «Dомашний»
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|06.12.2016
Архангельск посетил полномочный представитель Президента России в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов
Это его первый визит в Поморье в этой должности. Полпред встретился с губернатором Игорем Орловым, после чего побывал на нескольких строительных площадках Архангельска. Одна из них - перинатальный центр
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|06.12.2016
От здоровья будущих поколений к здоровому, а главное, современному быту
Следом за перинатальным центром Николай Цуканов посетил еще одну социально-значимую стройку. На этот раз - на Московском проспекте. Там возводятся дома по программе переселения граждан из аварийного жилфонда
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|06.12.2016
В ожидании тепла находятся жители дома с красивым адресом 100 по Троицкому проспекту
Ситуация впрочем не самая радужная. Второй отопительный сезон не приносит долгожданного комфорта в квартиры. В ситуацию вмешался губернатор Архангельской области Игорь Орлов. По поручению главы региона коммунальщики ищут причину проблемы
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|06.12.2016
Лицом к лицу, несмотря на расстояние
Архангельск и Санкт-Петербург связал телемост, посвященный пятому международному кинофестивалю любительских и профессиональных фильмов " Берегиня"
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|06.12.2016
Архангельск стал добрым
Одноимённый благотворительный марафон проходит в столице Поморья
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|05.12.2016
Вместе с календарной зимой пришли и настоящие холода
Проблемы с теплоснабжением в районах области - сегодня это была ключевая тема еженедельной планерки у губернатора Игоря Орлова
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|05.12.2016
Самые выдающиеся из прекрасных
В Архангельске выбрали женщину года. Областной конкурс собрал участниц из 20 муниципальных образований региона. Замечательные мамы, профессионалы высокого класса, общественницы и хранительницы северных традиций
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|05.12.2016
В регионе продолжают выбирать логотип к 80-летию Архангельской области
Юбилей - уже в следующем году
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|05.12.2016
"Один мир на всех"
Так называется праздник, который прошел в Архангельске в субботу и был посвящен детям с ограниченными возможностями
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|02.12.2016
Некоммерческие организации в ближайшем будущем должны заменить государственные органы в части социальных услуг
Об этом накануне говорил президент России Владимир Путин, а сегодня - губернатор Архангельской области. Игорь Орлов по возвращении из столицы встретился с представителями НКО нашего региона
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|02.12.2016
Заход общественных организаций в социальную сферу, да еще на профессиональной основе
Тому - как это организовать и реализовать - еще предстоит научиться. Причем всем заинтересованным сторонам - органам власти, гос и муниципальным учреждениям и самим некоммерческим организациям. Первые азы преподали на тематических площадках в рамках 6-го гражданского конгресса
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|02.12.2016
По традиции в рамках северного гражданского конгресса слова благодарности звучали в адрес самых передовых общественников
Чествование настоящих звёзд некоммерческих организаций прошло на сцене Архангельского областного театра драмы. Отметили победителей конкурсов «Звезда НКО» и «Герой нашего времени»
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|02.12.2016
Каким будет празднование юбилея области - зависит только от северян
В 2017 году регион отметит 80-летие, и программа торжеств будет составлена с учетом мнения жителей области
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|01.12.2016
В Архангельске открылся шестой Северный гражданский конгресс
Некоммерческие организации должны стать более профессиональными и плотнее зайти в социальную сферу. Государство со своей стороны готово оплачивать новую деятельность общественников
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|01.12.2016
Более двухсот случаев зараженияч ВИЧ-инфекцией выявлено в Архангельской области за 10 месяцев 2016-го
Это на 40% больше показателей прошлого года. Сегодня, во Всемирный день борьбы со СПИДом, в Архангельском центре медицинской профилактики подвели промежуточные итоги.
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|01.12.2016
204 субсидии на приобретение жилья получили в этом году молодые семьи Архангельской области
О проблемах растущих ячеек общества сегодня говорили на форуме клубов молодых семей
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|30.11.2016
30 ноября начала свою работу 30-я сессия Архангельского областного собрания депутатов
Ключевой вопрос повестки дня - бюджет на 2017-й и плановый период 2018-19 годов. Законопроект предусматривает жесткую экономию и урезание финансирования некоторых программ. Можно ли в таком режиме исполнять социальные обязательства?
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|30.11.2016
Архангельская область получила новые школьные автобусы
Машины приобретены благодаря участию правительства региона в федеральном проекте по поставке специализированной автотехники в субъекты страны
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|29.11.2016
В центре внимания – бюджет Архангельской области
Обсуждение проекта областной казны прошло на заседании общественного совета при министерстве образования и науки Архангельской области
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|29.11.2016
Эксперт международного Совета по сохранению памятников и достопримечательных мест Кристина Иаманди посетила Соловки
Гостья высоко оценила работу, которая проводится по сохранению облика архипелага
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|29.11.2016
Ровно через неделю - 7 декабря - состоится первое итоговое испытание одиннадцатиклассников и выпускников школ прошлых лет
Ребятам предстоит написать сочинение или изложение. Накануне творческой работы о нюансах начала аттестационной кампании журналистам рассказал министр образования и науки Поморья Игорь Скубенко
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|29.11.2016
Поморье и Краснодарский край становятся ближе
Активисты ТОСов с юга России и активисты территориальных общественных самоуправлений нашего региона всерьез задумались об обмене опытом. Первым шагом станет подписание нескольких соглашений
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|28.11.2016
Губернатор провел прием граждан
В общественной приемной партии "Единая Россия" встречи с северянами на этой недели проводят губернатор Поморья и глава Архангельска.
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|28.11.2016
В правительстве региона прошла еженедельная планерка
Началось совещание с минуты молчания. Глава региона и члены областного правительства выразили соболезнование родным, близким и коллегам академика Николая Лавёрова. Он скончался накануне в возрасте 86 лет
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|28.11.2016
Форум родителей прошёл в Архангельске
В его рамках состоялось чествование лучших матерей и отцов региона. Награды были вручены тем, кто воспитывает не двух и не трёх, а пять и даже девять детей. Как тут не вспомнить легендарное: "Семья - ячейка общества"
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|28.11.2016
29 ноября столица Поморья присоединится к "Щедрому вторнику"
В этот день миллионы последователей благотворительности по всему миру проводят волонтерские акции и собирают средства
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|25.11.2016
Игорь Орлов и депутаты Государственной Думы от Архангельской области сверили часы
Сегодня глава региона провел очередную встречу с вновь избранным депутатским корпусом от Поморья - вице-спикером Ольгой Епифановой, депутатами Дмитрием Юрковым и Еленой Вторыгиной
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|25.11.2016
Капсульные коллекции одежды под местным брендом и игрушечные подлодки
В Архангельске стартовал 6 форум молодых предпринимателей региона. Свежеиспеченные бизнесмены делятся опытом и набираются новых полезных знаний
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|25.11.2016
"Сказка приходит в твой дом"
Так называется фестиваль семейных театров, который вновь проходит в Поморье. Уже во второй раз творческий форум собирает семей из разных уголков региона и удивляет интересной и необычной программой
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|24.11.2016
Чтобы избежать ЧП
Правительство Архангельской области инициировало проверки газового оборудования, которое используют северяне. В основном речь идёт о бытовых плитах. Такая профилактическая работа позволит не допустить трагедий, подобно той, что разыгралась несколько дней назад на Урале, когда из-за взрыва газового баллона пострадали два человека
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|24.11.2016
Братский союз подкрепили деловые связи
Сегодня было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Архангельской области и Республикой Беларусь. Планируется, что товарооборот вырастет в разы, а Поморье будет работать с белорусскими инвесторами
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|24.11.2016
Встреча с руководством Северной железной дороги
Около 100 новых рабочих мест планирует создать на территории Архангельской области Северная железная дорога в ближайшее время
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|24.11.2016
Буквально несколько часов назад в Архангельске назвали имена тех, кто в этом году будет удостоен награды "Достояние Севера"
Оргкомитету было непросто: 46 претендентов в 4 номинациях
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|24.11.2016
В эти выходные страна отметит День матери
27 ноября особые и искренние поздравления будут звучать в адрес тех, кто дал этому миру новую жизнь. Идеология праздника достаточно проста - поддержка семейных ценностей.
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|23.11.2016
Лесопромышленники Архангельской области и Белоруссии будут совместно реализовывать проекты по восстановлению зеленых насаждений
Политики и бизнесмены дружественной республики сегодня посетили несколько крупных предприятий, в том числе - Маймаксанский участок 25-го лесозавода
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|23.11.2016
Лесопромышленники Архангельской области и Белоруссии будут совместно реализовывать проекты по восстановлению зеленых насаждений
Политики и бизнесмены дружественной республики сегодня посетили несколько крупных предприятий, в том числе - Маймаксанский участок 25-го лесозавода
Читать подробнее...
|23.11.2016
Лесопромышленники Архангельской области и Белоруссии будут совместно реализовывать проекты по восстановлению зеленых насаждений
Политики и бизнесмены дружественной республики сегодня посетили несколько крупных предприятий, в том числе - Маймаксанский участок 25-го лесозавода
Читать подробнее...
|22.11.2016
Восточная игра с тысячелетней историей
Со 2 по 4 декабря в Архангельске пройдет благотворительный турнир по нардам. Организатором состязаний выступила Общественная палата Архангельской области при поддержке правительства региона
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|22.11.2016
В Архангельской области подводят итоги так называемого «года Александра Борисова»
К 150-летию живописца были приурочены научно-практические конференции, выставки, конкурсы. Значительная их часть прошла в Красноборском районе - на родине мастера
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|22.11.2016
31 декабря этого года завершается третий этап программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
В одном только Архангельске к новому году должны расселить 26 тысяч квадратных метров аварийки. Ход реализации программы сегодня оценил депутат ГосДумы Андрей Палкин. Вместе с министром строительства и архитектуры региона Михаилом Яковлевым он побывал на социальных стройках столицы Поморья
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|21.11.2016
Жители Сольвычегодска бьют тревогу
Они мерзнут в своих квартирах. Причина - затянувшийся ремонт на местной котельной. Из-за этого мощности котлов не хватает
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|21.11.2016
В Архангельске завершился первый региональный форум «Кадетство-выбор юных»
Его лейтмотивом стали вопросы развития этого движения юных патриотов. Сегодня в Поморье открыто 158 кадетских классов, существуют и специальные образовательные организации. Педагоги знакомились с лучшими практиками патриотического воспитания юных северян. Наиболее зрелищной частью форума стали мастер-классы для самих наставников
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|21.11.2016
Большегрузные фуры теперь везут в регион не только товары, но и деньги
В целом по стране сборы по системе Платон, составили почти 11 миллиардов рублей. Их этих средств Архангельская область на ремонт региональных дорог в этом году получила 500 миллионов рублей
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|21.11.2016
Показать поморские красоты без фотошопа, спецэффектов и постановочных кадров
Такую цель ставят перед собой организаторы фотоконкурса "Открытый Север". В этом году - свыше 2000 снимков претендовала стать частью большой экспозиции. О тех, кому это удалось - наш материал
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|18.11.2016
Сразу два случая массовой заболеваемости малышей в детских садах Поморья не остались без реакции регионального министерства образования и науки
Было созвано внеочередное совещание руководителей муниципальных органов управления образования. Состоялся предельно жёсткий разговор с теми, кто отвечает за работу детских садов и школ
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|18.11.2016
В Архангельске за уникальные разработки вручены Ломоносовские премии
Среди лауреатов журналист Александр Антонов. Награды удостоен его документальный фильм "Архангельск 1941-1945". Картина была создана при поддержке Архангельского телевидения
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|18.11.2016
"Кадетство - выбор юных"
Областной педагогический форум с таким названием сегодня начал работу в Архангельске. Проходит он впервые, но план мероприятий в его рамках расписан на несколько месяцев вперед
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|17.11.2016
Сегодня в Архангельске стартовали юбилейные 45-ые Ломоносовские чтения
В этом году они посвящены вкладу учёного в развитие минерально-сырьевого комплекса России
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|17.11.2016
Внеплановые проверки малого бизнеса необходимо остановить как минимум на два года
С таким предложением выступил глава региона Игорь Орлов. Инициативу он обсудил в ходе встречи с бизнес-уполномоченным Николаем Евменовым
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|17.11.2016
В Архангельске стартовал традиционный региональный торговый форум
В этом году его темой стало развитие сферы бытового обслуживания
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|17.11.2016
в Архангельске проходит пятая Межрегиональная научно-практическая конференция по вопросам социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
«Шаг навстречу» - так называется форум. Несколько шагов к пониманию его целей, задач и актуальности обсуждаемых тем мы сделаем вместе с организатором конференции, начальником отдела организации социального обслуживания населения министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области Ларисой Хабаровой
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|17.11.2016
Успешно провел сольный концерт или организовал фотовыставку? Получи 10 тысяч евро!
Деятели культуры Архангельской области смогут претендовать на стипендию Совета Баренцева Евроарктического региона
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|17.11.2016
На архангельский стдион Труд наконец вернулся большой хоккей
После выездного турне по центральной России наша команда “Водник” провела первый домашний матч в рамках чемпионата страны. Соперник принципиальный - казанское “Динамо”
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|16.11.2016
О развитии спорта в Поморье и о том, как важно двигаться только вперед
Губернатор Игорь Орлов встретился с паралимпийцами Светланой Сергеевой и Александром Яремчуком. В июне поморские спортсмены успешно выступили на чемпионате Европы. Однако после был допинговый скандал и отстранение российских атлетов от участия в Олимпиаде в Рио
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|16.11.2016
Завтра откроются традиционные Ломоносовские чтения
В этом году совпали две крупные даты — 305-летие со дня рождения первого русского учёного-энциклопедиста и 45-летие научно-образовательного форума в его честь
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|15.11.2016
Командующий нацгвардией Северо-Западного федерального округа проверяет безопасность Архангельской области
Это первый визит генерал-лейтенанта Сергея Захаркина в Поморье после создания нового рода войск в России
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|15.11.2016
Картины его кисти хранятся в Русском музее и Третьяковской галерее
В его честь назван полуостров на Новой Земле, а в поморской столице имя исследователя и живописца - Александра Борисова - носит Музей художественного освоения Арктики. Именно в его стенах сегодня стартовала Всероссийская конференция, посвященная 150-летию со дня рождения художника
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|15.11.2016
Каким быть рынку бытовых услуг?
Ответ на этот вопрос будут искать на региональном форуме в Архангельске
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|14.11.2016
Гордое и почетное звание отца может нести каждый мужчина, но вот называться "Поморским папой" могут не все
Традиционный конкурс прошел в Архангельске и собрал самых колоритных и неординарных северян. Поморские папы и мастерили, и рисовали, и даже...
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|14.11.2016
Азбука финансовой грамотности для педагогов Поморья
Краткий, но поучительный экскурс в... сказку. Помните, доверчивого Буратино, который с лёгкостью закопал свои пять сольдо на поле чудес по совету мошенников. В итоге ни денег, ни обещанной прибыли. Чтобы этот сказочный урок не стал былью, в Архангельской области стали обучать педагогов методике преподавания курса финансовой грамотности. Первый выпуск учителей, которые прошли спецкурс, уже состоялся
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|11.11.2016
Утвержден проекта бюджета региона на следующий год
Основные параметры главного финансового документа области были озвучены на заседании в правительстве
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|11.11.2016
Долгожданное открытие. После реконструкции открылась автомобильная дорога Брин-Наволок – Плесецк
Это второй из пяти реконструируемых участков трассы Архангельск - Каргополь - Вытегра
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|11.11.2016
Губернатор встретился с членами Федерации профсоюзов Архангельской области
О социально-экономическом развитии Поморья речь шла на встрече Игоря Орлова с лидерами профсоюзного движения региона
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|11.11.2016
Есть такая профессия - патриотов воспитывать
Сегодня в Архангельске открылся зональный центр патриотического воспитания
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|11.11.2016
Сегодня стали известны имена лауреатов Ломоносовской премии 2016 года
Эта уникальная региональная награда вручается тем, кто внёс большой вклад в развитие науки, техники и культуры, а также способствовал практическому решению социально-экономических проблем Архангельской области и северных регионов России
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|10.11.2016
Сегодня в Архангельске прошло заседание оперативной группы по координации работы в период ледохода и паводка
Весной эти явления могут принести массу проблем, поэтому готовятся к ним заблаговременно. Обсудили специалисты и текущие риски. Связаны они с ускоренным образованием льда на реках области
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|10.11.2016
В период ледостава особенно остро встает вопрос транспортной доступности островных деревень Поморья
Например, Реушеньги. Оперативно принять необходимые меры по обеспечению её сообщения с большой землей потребовал от регионального Минтранса губернатор Игорь Орлов
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|10.11.2016
Сегодня в Архангельске разбирались в том, как оценивать качество оказания социальных услуг
На специальную межрегиональную конференцию съехались специалисты соцсферы
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|10.11.2016
Помочь определиться с будущим местом работы
Такова миссия выставки "Профессиональная траектория", которая сегодня прошла в Архангельске
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|09.11.2016
Заседание комиссии по безопасности дорожного движения
Ещё один аспект тематики ДТП - нетрезвые водители. Вопросы борьбы с такими лихачами обсудили на внеочередном заседании комиссии по безопасности дорожного движения
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|09.11.2016
Вопросы безопасности на наших дорогах - тема, которая и многогранна и касается каждого из нас
Основные тенденции ситуации с аварийностью постараемся обсудить с заместителем министра транспорта Архангельской области Олегом Мишуковым
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|09.11.2016
Сегодня на архангельской магометанской мечети были установлены купол и минарет
Здесь необходимо вспомнить историю, то первая мечеть в городе открылась летом 1905 года. Она была построена на личные пожертвования татар-мусульман, дома которых располагались рядом. После революции, как многие другие культовые сооружения, мечеть перестала быть доступной для верующих
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|09.11.2016
Они решили попробовать на вкус созидательные профессии
Осенью прошлого года в Архангельской школе №14 открылся первый профильный строительный класс. Сейчас у 28 его представителей начались практические занятия
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|09.11.2016
В столице Поморья идёт внедрение проекта «Безопасный город»
Он позволит включить все экстренные службы в единую систему по обеспечению общественной безопасности
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|08.11.2016
Сегодня в Архангельске открылся первый форум лидеров Баренцева сотрудничества
Один из ключевых вопросов - поддержка и развитие российско-норвежского приграничного взаимодействия на Севере. Речь идет об охране окружающей среды и образовании, развитии промышленности и гражданского общества, сохранении коренных малочисленных народов и культурном обмене
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|08.11.2016
Сегодня школьники Поморья стали участниками уникального всероссийского Химического турнира
Инициатива его проведения принадлежит специалистам МГУ имени Ломоносова
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|07.11.2016
Отопительный сезон в муниципалитетах должен пройти без аварий
Эта тема стала главной на еженедельной планерке губернатора
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|07.11.2016
Губернатор Архангельской области провел прием по личным вопросам
В центре внимания - аварийное жилье поморской столицы
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|07.11.2016
Посвящение в курсанты
Из всех профессий они выбрали рабочие специальности. Из всех образовательных траекторий им по сердцу оказалась дорога в техникум водных магистралей имени Орешкова. Причём за этой лирикой стоит вполне осознанная проза жизни
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|03.11.2016
Открытие ночи искусств
В Архангельске наступила самая таинственная ночь осени - Ночь искусств. По традиции, акция стартовала во всех музеях и библиотеках
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|03.11.2016
Выплата в один миллион рублей и возможность купить квартиру
В Архангельской области продолжается реализация государственной программы "Земский доктор". Её финансирование из федерального бюджета в следующем году превысит три миллиарда рублей. Направит свои средства и правительство Поморья
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|03.11.2016
Битва машин прошла в Архангельской области
Всё завершилось мирно, поскольку состязались роботы, созданные и запрограммированные юными северянами. Конкуренцию им составили школьники 10 городов и регионов России. Турнир прошёл в дистанционном режиме. Прежде чем, увидеть, как человек подчиняет себе роботов добавлю, что это уникальный формат состязаний получил название AR2T2
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|02.11.2016
В Архангельске началось рассмотрение работ, номинированных на Ломоносовскую премию
38 соискателей и 19 проектов в самых различных областях: от кинематографа до здравоохранения
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|02.11.2016
Строительство лыжероллерной трассы в Малых Карелах вышло на финишную прямую
Все проведённые экспертизы показали, что объект полностью соответствует всем нормам и ГОСТам. Дефектов по асфальтобетонному покрытию не обнаружено, вся документация для итоговой проверки подготовлена
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|02.11.2016
В Архангельске пройдет Ночь искусств
Чем удивят нашего неискушенного зрителя? Об этом – в интервью с заместителем министра культуры Архангельской области Алексеем Павловым
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|01.11.2016
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов в составе делегации сегодня участвует в работе седьмого азербайджано-российского межрегионального форума в Баку
На нем представлены более ста государственных и частных компаний России и Азербайджана.
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|01.11.2016
До 15 ноября все районы Архангельской области должны получить паспорта готовности к новому отопительному сезону
Об этом говорили сегодня на оперативном совещании в правительстве региона
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|01.11.2016
Архангельская область в ТОП-20 по работе с одаренными детьми
Архангельская область вошла в двадцатку лучших регионов России по работе с одарёнными детьми. Главным критерием этого рейтинга стали результаты участия субъектов страны во Всероссийской олимпиаде школьников
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|01.11.2016
В Поморье появится территория опережающего развития
Благодаря программе «Комплексного развития моногородов» муниципалитеты, находящиеся в наиболее сложном экономическом положении, получат некоторые льготы
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|01.11.2016
Представителей творческой молодежи и их наставников чествовали сегодня в Архангельске
В музыкальном колледже состоялась церемония награждения лауреатов конкурса "Молодые дарования" и "Лучший преподаватель детской школы искусств". Премии были учреждены в 2012 губернатором Архангельской области. Талантами лучших из лучших наслаждалась Екатерина Грициенко
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|31.10.2016
Что делать с растущей популяцией волков?
Ведь появление серых хищников в населенных пунктах с каждым годом становится все чаще
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|31.10.2016
В Архангельске завершился слёт участников регионального отделения Российского движения школьников
В областном центре собрались более 130 человек из десяти муниципальных образований Поморья
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|31.10.2016
Любительский хоккей в формате НХЛ
В Северодвинске прошёл матч-открытие нового сезона Ночной Хоккейной Лиги Архангельской области. В региональном этапе шестого Всероссийского фестиваля по хоккею с шайбой среди любительских команд примут участие 11 сборных
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|31.10.2016
Зарядка всероссийского уровня
Сегодня начались осенние школьные каникулы. Но не все юные северяне провели его на диване и у компьютера. Активных ребят ждала зарядка всероссийского уровня. Спортивный праздник провели сразу пятеро знаменитых спортсменов Поморья
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|28.10.2016
Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин сегодня провел день в Архангельске
Он оценил ход строительства домов на Ленинградском и Московском проспектах для переселения из ветхого и аварийного жилья, пообщался с подрядчиками и вручил жителям одного из домов столицы Поморья знак «Дом образцового содержания»
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|28.10.2016
Кибербезопасность в действии
Школьникам Архангельска рассказали о правилах поведения в Интернете. Специальный единый урок прошёл в образовательных организациях столицы Поморья. Наш город стал участником общероссийской просветительской акции, цель которой уберечь юных россиян от тех угроз, которые существуют в глобальной сети
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|28.10.2016
Студотрядам – работу!
Перспективы развития движения молодежных трудовых и студенческих отрядов обсудили на встрече губернатор Архангельской области Игорь Орлов и командиры отрядов
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|27.10.2016
Сегодня в посёлке Уемский Приморского района зажгли факел
Не олимпийский, но от этого значимость события для северян не становится меньше. Дело в том, что факел стал символом прихода природного газа в этот район Поморья
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|27.10.2016
Инвестиционная энергетическая ярмарка
Чтобы желания совпадали с возможностями - так можно охарактеризовать суть региональной инвестиционной энергетической ярмарки, которая прошла сегодня в Архангельске
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|27.10.2016
4-й слёт молодёжных трудовых и студенческих отрядов Северо-Западного федерального округа открылся сегодня в Архангельске
Форум проходит под эгидой 50-летия этого движения. В столицу Поморья приехали представители разных городов, но с одной целью - обсудить задачи по развитию строительных и профильных отрядов
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|26.10.2016
Заседание антитеррористической комиссии Архангельской области
На очередном заседании антитеррористической комиссии губернатор области призвал всех незамедлительно реагировать на любые угрозы из вне
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|26.10.2016
Сегодня в Архангельске началась олимпиада!
В спортивную борьбу вступили представители студенческих отрядов Северо-Западного федерального округа. 16 команд собрались в столице Поморья, чтобы выяснить, кто из них быстрее, выше и сильнее
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|26.10.2016
27 октября в столице Поморья стартует юбилейный благотворительный проект "Музей. Музыка. Дети"
Его участниками станут воспитанники детских домов Архангельской области
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|25.10.2016
Технику-молодёжи!
В сфере дополнительного образования детей появятся новые проекты. Конкретику в планы по всестороннему развитию юных северян внесли сегодня на заседании правительства Архангельской области
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|25.10.2016
Государственная Дума опустела. Временно!
Депутаты разъехались по стране и работают на местах в рамках так называемой «региональной недели». Она проводится впервые, но проект по системной работе народных избранников со своими субъектами получит постоянную основу. Вернулись домой и представители Поморья в нижней палате российского Парламента. Сегодня с ними встретился губернатор Игорь Орлов
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|25.10.2016
Российскому движению школьников в нашем регионе быть и развиваться!
Новые форматы патриотического воспитания юных северян обсуждали на совещании в правительстве Архангельской области
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|24.10.2016
Подорожает ли проезд в общественном транспорте Архангельска?
Вопросы безопасности на дорогах и организации пассажирских перевозок обсуждались сегодня на еженедельной планерке губернатора в правительстве области
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|24.10.2016
Актуальная практика и последние изменения законодательства
О проблемах в сфере государственных и муниципальных закупок шла речь на региональной конференции в Архангельске
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|24.10.2016
Фестиваль особой атмосферы
Пожалуй, так можно охарактеризовать конкурс «Виват, таланты!», который прошёл в архангельском Дворце детского и юношеского творчества. Само появление на сцене маленьких артистов заслуживает аплодисментов
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|24.10.2016
Место встречи – спортплощадка
В Архангельске стартовала акция "Я выбираю спорт!" Её организатор - региональный центр спортивной подготовки "Поморье".
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|21.10.2016
Отопительный сезон стартовал в Поморье в плановом режиме
Но все ли районы области подготовились к нему в срок? Везде ли создан необходимый запас топлива? Не повторится ли этой зимой кулойское ЧП? Об этом мы поговорили с министром ТЭК и ЖКХ Архангельской области Андреем Поташевым
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|20.10.2016
Сегодня в Архангельске - второй день форума "Арктические проекты - сегодня и завтра"
Большую дискуссию среди экспертов вызвали вопросы переориентации производств военной морской техники на мирную. Не меньше была полемика и вокруг освоения арктического шельфа
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|20.10.2016
В Архангельске соревнуются бригады скорой помощи
Сегодня стартовал традиционный конкурс профессионального мастерства. Опытные фельдшеры со всей области определяют лучшего в теории и профессиональных навыках
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|20.10.2016
Как студенческие трудовые отряды Архангельской области отметят своё 50-летие?
Об этом сегодня рассказали на пресс-конференции в правительстве региона
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|20.10.2016
В Архангельске проходит второй форум приёмных родителей
Участие в нём принимают психологи, логопеды, специалисты социальных служб и, конечно, те мамы и папы, которые взяли на себя труд доказать: чужих детей не бывает
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|19.10.2016
Сегодня исполнилось 25 лет со дня открытия мемориала "Площадь Памяти" на Вологодском кладбище
Там перезахоронены молодые ребята, которые отдали свои жизни, выполняя воинский долг. Ко всем датам трагических событий в истории России на "Площади памяти" проходят траурные мероприятия
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|19.10.2016
Сегодня на острове Кего сегодня произошло по-настоящему знаковое событие
Там установили памятный знак посвященный 75-летию прихода в Архангельск первого союзного конвоя "Дервиш". Это стало возможным благодаря гранту, который выиграли неравнодушные жители острова
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|19.10.2016
В Архангельске открылся четвертый международный форум «Арктические проекты – сегодня и завтра»
Программа форума посвящена экономическому развитию северных регионов России, а также реализации нефтегазовых и инфраструктурных проектов в Арктике. Одна из тем - освоение Северного морского пути
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|19.10.2016
Этой осенью Архангельск вместе со всей страной участвует в акции "Читаем с почтой"
Её участники - клиенты почтовых отделений. За покупку газет и журналов на сумму больше ста рублей или книг на сумму больше пятисот - они получат в подарок книгу или световозвращающий брелок
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|19.10.2016
Не стареют душой
В подтверждение этих слов сборная команда пенсионеров Архангельской области привезла серебряную награду с третьей всероссийской спартакиады, которая в этом году проходила в Туле
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|18.10.2016
В Поморье названы сроки закрытия навигации
Сделано это с учетом прогноза появления льда на реках севера европейской части России
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|18.10.2016
Открытие Северного транспортного коридора
В Вилегодском районе сегодня был официально открыт Северный транспортный коридор, соединяющий Архангельскую область с республикой Коми
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|18.10.2016
Автобусы для школ Поморья
До конца года учебные заведения Поморья получат 11 новых школьных автобусов
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|17.10.2016
Проблемы обманутых дольщиков
Проблему обманутых дольщиков в Архангельской области, похоже, удастся сдвинуть с мёртвой точки. На сентябрьской сессии регионального парламента был принят закон, предусматривающий преференции для инвесторов, готовых закончить возведение "долгостроев". Добросовестные застройщики уже проявили интерес к одной из скандальных строек поморской столицы
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|17.10.2016
Африканская чума не должна повториться
На еженедельной планерке губернатора обсуждалась сегодня ситуация с распространением вируса среди свиней в подсобных хозяйствах в некоторых районах области
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|17.10.2016
Свой 70-й день рождения отметил народный мастер России Владимир Бурчевский
Выпускник архангельского технического училища, он несколько лет работал в Северном морском пароходстве, в 1970-ом стал мастером цеха Беломорских узоров, а через 10 лет создал первую в стране мастерскую декоративно-прикладного творчества
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|17.10.2016
Внедрение принципов проектного управления
Отработать "для галочки" не получится. В стране началось реформирование системы госуправления. В правительстве Архангельской области приступили к поэтапному внедрению проектного принципа управления
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|17.10.2016
Архангельск впервые примет чемпионат России по пауэрлифтингу
На самом высоком уровне Архангельск проведет и грандиозное спортивное мероприятие всероссийского масштаба. В центре развития спорта «Норд-Арена» состоится чемпионат России по пауэрлифтингу
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|17.10.2016
Молодые таланты Поморья
На два дня Архангельск и Северодвинск стали площадками для проекта «Таланты Поморья - школа одаренных детей»
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|14.10.2016
Эпидемия гриппа будет и она не за горами
Об этом сегодня было заявлено на заседании пресс-клуба с участием спциалистов Роспотребнадзора и врачей
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|14.10.2016
Быть или не быть в Архангельске глубоководному порту
Этот вопрос сегодня впервые стоял в повестке заседания Торгово-промышленной палаты
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|14.10.2016
Год до фестиваля!
Именно столько времени осталось до 19-го всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в Сочи
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|14.10.2016
В Архангельске открыли обновленный музей тралового флота
Он был создан еще в 1974 году по инициативе Николая Коряковского. Прославленный капитан организовывал экспедиции по побережью Белого моря для сбора старинных орудий лова, предметов быта рыбаков. Но, в последние годы, когда решалась судьба самого Архангельского тралфлота, было не до музея, и некогда уникальная масштабная экспозиция ютилась в рыбопромышленном техникуме, куда доступ был ограничен. Сегодня все изменилось
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|13.10.2016
Держать удар и анализировать боевую ситуацию
В Архангельске в спортивном комплексе "Норд-Арена" стартовал традиционный - 13-ый по счету - всероссийский турнир по боксу памяти архангельских тренеров Александра Рыбина и Евгения Антуфьева. Первые бои были напряженными
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|13.10.2016
Открытие 13-километровго участка трассы М8
Событие, которого ждали все и давно. Сегодня на подъезде к Архангельску был официально открыт участок федеральной трассы М8 «Холмогоры». Работы по его реконструкции шли три года и вот теперь и подрядчики, и заказчик едины во мнении: дороги такого качества в Поморье не было никогда
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|12.10.2016
Существующие планы развития Архангельской области необходимо корректировать
Этого требуют не только вызовы времени, но и федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации». Его реализацию сегодня на круглом столе обсудили депутаты облсобрания, члены правительства, представители общественной палаты
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|11.10.2016
В Малых Корелах появится современная лыжероллерная трасса
На спортивном стадионе Малые Карелы завершается строительство лыжероллерной трассы. Возводить спортивный объект начали в апреле 2016 года, на это из областного бюджета было выделено 70 миллионов рублей. Зимой по оборудованным спускам можно будет кататься на лыжах, летом - тренироваться на лыжероллерах
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|11.10.2016
Осенняя призывная компания в Поморье набирает обороты
В ближайшие месяцы ряды российской армии пополнят около 2000 жителей нашего региона. Как и прежде, носить форму "срочники" будут один год
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|11.10.2016
Профтех Поморья: ориентация на реальные потребности экономики региона
Развитие системы среднего профтехобразования обсуждали сегодня на заседании регионального правительства. Главный вывод - необходимо обучать рабочим профессиям, в зависимости от потребности и востребованности областной экономики
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|11.10.2016
Программа «Молодежь Архангельской области» в числе лучших в России
Диплом лауреата премии имени Александра Починка за лучшие региональные программы социального развития был вручен губернатору Игорю Орлову в Сочи на Международном инвестиционном форуме
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|10.10.2016
Очередной съезд Союза городов воинской славы пройдёт в июне 2017 года в Архангельске
Об этом рассказали на еженедельном совещании при губернаторе региона. Сейчас Союз как общественная организация объединяет 45 городов России
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|10.10.2016
Звуки джаза вновь украсят осень в Архангельске
14 октября в поморской столице начнется традиционный фестиваль "Дни джаза Владимира Резицкого". По мысли организаторов он должен стать пространством современного искусства и новой джазовой музыки. Аналогов архангельскому фестивалю в России - нет
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|07.10.2016
Открытие Всероссийского турнира по теннису «Топ 24»
Сегодня стартовал турнир по настольному теннису среди сильнейших спортсменов России - "Топ-24". В этом году местом проведения турнира выбрана Поморская столица
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|07.10.2016
Открытие спортплощадки в Заостровье
Свой праздник физкультуры прошел сегодня и в Заостровской школе. Там открыли новую спортивную площадку
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|06.10.2016
"А зимой там колют дрова и сидят на репе"
Эти строки Иосиф Бродский посвятил деревне Норинской Коношского района. Они стали названием открывшейся сегодня в Гостиных дворах выставки фоторабот.
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|06.10.2016
Архангелогородцы стали победителями Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров
В поморской столице научиться общаться с компьютером на "ты" смогут ещё больше пенсионеров. Архангельский комплексный центр социального обслуживания получил в подарок 10 ноутбуков. Как говорят в центре, теперь перед его подопечными откроются все возможности виртуального общения и творчества
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|04.10.2016
Семьям детей, пострадавших в ДТП, окажут материальную помощь
3 октября в Архангельске произошло ДТП, в результате которого погиб учащийся седьмого класса. Ещё двое детей получили тяжёлые травмы. Виновник аварии управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения
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|04.10.2016
Круглый стол по допризывной подготовке
Как повысить качество подготовки молодых людей к службе в армии? Есть ли у них мотивация к служению Родине? Эти вопросы сегодня обсудили за круглым столом в центре "Патриот"
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|04.10.2016
Всероссийская тренировка по ГО и ЧС
Поморье присоединилось к всероссийской тренировке по гражданской обороне. Ровно в 6 утра были оповещены дежурные службы органов исполнительной власти Архангельской области и местного самоуправления. Спустя час приведены в полную готовность системы связи и оповещения гражданской обороны
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|03.10.2016
Горковская школа введена в эксплуатацию
В деревне Согра Верхнетоемском районе - открылась новая школа. Котельная и водопровод работают в штатном режиме. Напомним, губернатор Архангельской области Игорь Орлов побывал на стройплощадке учебного заведения 1 сентября и дал поручение завершить работы в течение месяца
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|30.09.2016
В Архангельске прошел фестиваль отрядных талантов «Талисман»
На сцене концертного зала САФУ бойцы 21-го отряда из разных районов области представили свои творческие номера
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|30.09.2016
Гость по поводу: подробности прививочной кампании
Эпидемия гриппа в России прогнозируется на январь 2017 года. При этом может произойти всплеск заболеваемости так называемым «гонконгским» гриппом. В большей степени опасен он маленьким детям и пожилым людям. Уберечь себя если не от самой болезни, то уж точно от ее осложнений - легко. Достаточно сделать прививку
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|29.09.2016
Итоги пожароопасного сезона в Поморье
Пожароопасный сезон в Поморье официально завершен. С 28-го апреля по 23-е сентября спасатели и пожарные работали в усиленном режиме. Итоги круглосуточных дежурств и профилактических мероприятий были подведены сегодня в стенах Единого лесопожарного центра
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|28.09.2016
Заседание Правительства области по патриотическому воспитанию
Меры поддержки общественных объединений патриотической направленности обсудили сегодня на заседании правительства Архангельской области
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|27.09.2016
Министр Шестаков осмотрел соцдома в Северодвинске
В ноябре в Северодвинске должны сдать три социальных дома. А ключи от квартир новоселам вручат в начале января. Уложатся ли в сроки подрядчики - проверила специальная комиссия
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|30.08.2016
6 самых эффективных способов экономить
Полезные советы, как не выбрасывать деньги на ветер и превратить расходы в прибыль, – в новом сезоне «Кризисного менеджера» с 19 сентября в 14:00 на главном женском телеканале страны
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|25.08.2016
Извещение
2 сентября 2016 года в 15 ч.00 мин. в помещении офиса ООО «АТК-Медиа» по адресу г.Архангельск, пр.Троицкий, 13 этаж в соответствии с ч.20 ст.65 Федерального закона от 22 февраля 2014 г. N 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" ООО «АТК-Медиа» проводит жеребьевку по распределению за плату между политическими партиями, зарегистрированными кандидатами нераспределенного ранее эфирного времени на телеканале «АТК-Медиа» для целей ведения предвыборной агитации при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
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|02.06.2016
Что значит быть восточной женой в России?
Чем дом мусульманина отличается от жилья христианина, где купить халяль и как пройти испытание хиджабом в суровом мегаполисе – с 11 июня в документальном проекте «Восточные жены в России» на «Dомашнем»
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|20.05.2016
«Dомашний» завел «Курортный роман»
Улететь за тысячи километров от дома и влюбиться по уши... Как обычный отпуск может навсегда изменить жизнь – с 23 мая в 12:00 на «Dомашнем». Сериал основан на реальных событиях!
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|18.04.2016
Беременность: «инструкция по применению»
16 мая самое трогательное шоу вернется на экраны! От первого УЗИ до появления ребенка на свет, от постановки на учет до покупки крохотных пинеток – вся правда о подготовке к материнству во втором сезоне «Беременных» на «Dомашнем»
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|05.04.2016
«Подкидыши» – премьера на «Dомашнем»
Как жить тому, кого предали собственные родители? С 11 апреля в 21:30 на «Dомашнем» начнется сериал о судьбах детей, анонимно подброшенных в перинатальный центр
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|21.03.2016
Финал «1001 ночи» на «Домашнем»
26 марта в 19:00 «Домашний» покажет последние серии культового турецкого романтического сериала. Чем закончится сказка о современной Золушке?
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|09.03.2016
Телеканал «Домашний» и журнал ELLE представляют: «Героини нашего времени»
Открыть бизнес, сыграть в кино, победить на Олимпиаде и при этом быть любящей женой, заботливой мамой и иконой стиля — для этих девушек не существует слова «невозможно»! 20 женщин. 20 примеров для подражания. 20 историй головокружительных успехов – в спецпроекте «Героини нашего времени» с 19 марта в 23:00 на телеканале «Домашний»
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|01.03.2016
«Домашняя кухня» возвращается!
Какой самый лучший подарок на 8 марта? Новые выпуски кулинарного шоу «Домашняя кухня» и дебютная книга его ведущей Лары Кацовой!
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|26.02.2016
На «Домашнем» свадьба случится с каждой!
8 марта «Домашний» ответит на главный вопрос, волнующий каждую: как выйти замуж?
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|11.02.2016
Настоящий женский детектив на «Домашнем»
Головокружительные погони, секретные операции, полицейские расследования и неподражаемый Максим Аверин – в сериале «Напарницы» с 14 марта на «Домашнем»!
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|09.02.2016
Когда жизнь теряет смысл, есть только один выход… ЖИТЬ!
«Домашний» уверен: чудеса случаются! Даже если надежды на это не осталось… Документальный сериал «Я буду жить» – 12, 13 и 14 февраля
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|01.02.2016
Все тайное становится явным на «Домашнем»
Когда профессионалы не справляются, на помощь в поимке преступников приходят… химики и биологи!
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|25.12.2015
Испанские страсти, любовные интриги и самые роскошные наряды - на канале "Домашний"
С 28 декабря телеканал открывает «Галерею Вельвет», в которой сбываются все женские мечты. История страстного и запретного романа в стенах испанского модного дома – в новой премьере «Домашнего»!
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|22.12.2015
Новогодние каникулы «Домашнего»
Самые красивые женщины Голливуда – Мэрилин Монро и Одри Хепберн, – неподражаемый Халит Эргенч и многие другие! Проведи праздники в хорошей компании!
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|18.12.2015
Сегодня на Северодвинском «Севмаше» состоялась церемония закладки атомного подводного крейсера «Император Александр III»
Атомоход станет седьмым в серии подводных лодок проекта «Борей»
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|18.12.2015
В эти дни в Архангельске проходит пятый Северный гражданский конгресс «Общественная активность как основа развития территории»
Сегодня в его рамках состоялся деловой завтрак губернатора региона с представителями некоммерческих организаций
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|18.12.2015
В столице Поморья состоялась благотворительная акция в рамках марафона «Добрый Архангельск»
Марафон «Добрый Архангельск» проводится не первый год. За это время на цели благотворительности было собрано более пяти миллионов рублей
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|18.12.2015
Сегодня в столице Поморья состоялась демонстрация современных средств технической реабилитации для людей с ограниченными возможностями
Программа социального кластера .в Архангельской области вошла в число пилотных федеральных проектов Агентства стратегических инициатив
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|18.12.2015
Количество браков растет, а разводов сокращается
Такую статистику по итогам года приводит Архангельский территориальный отдел ЗАГС. Свою роль в этом процессе специалисты, отводят работе семейных психологов
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|17.12.2015
Предприятия малого и среднего бизнеса готовы участвовать в масштабных проектах
В этом убедился заместитель председателя правительства Архангельской области Виктор Иконников. Он побывал в цехах некоммерческого партнёрства «Красная кузница»
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|17.12.2015
Судостроение - одна из точек роста экономики Архангельской области
О проблемах и задачах в развитии отрасли говорили и на конференции «Инновационные технологии в проектировании, строительстве и эксплуатации судов специального назначения».
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|17.12.2015
«Общественная активность, как основа развития территории»
Это лозунг открывшегося в Архангельске пятого Северного гражданского конгресса.
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|17.12.2015
С 1 января 2016 года тестирование ГТО станет обязательным для всех учащихся образовательных учреждений Архангельской области
В этом году только в поморской столице появилось уже более десятка спортивных площадок для тестирования и сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
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|16.12.2015
Сегодня депутаты Архангельского областного собрания приняли во втором чтении бюджет Поморья на 2016-й год
"За" него на последней в этом году сессии регионального собрания проголосовали 49 парламентариев
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|16.12.2015
Визит губернатора в Пекин
В рамках официального визита в Китай Губернатор Архангельской области Игорь Орлов представил новые шаги по реализации проекта «Белкомур» на заседании Российско-китайских Комиссий по подготовке регулярных встреч глав Правительств в Пекине
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|16.12.2015
"Уроки доброты"
Толерантное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, умение сострадать и помочь ближнему - на развитие этих качеств у детей направлен проект "Уроки доброты". Они прошли в школах Архангельска в рамках декады инвалидов
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|16.12.2015
Регион выполнит обязательства по лекарственному обеспечению жителей Архангельской области
Об этом было заявлено на заседании регионального правительства
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|16.12.2015
В Архангельске началось строительство социального дома, куда переедут горожане из аварийного жилфонда
Проект совместно реализуют городские и региональные власти на территории округа Майская горка
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|16.12.2015
С 1 января 2016 года Россия запрещает ввоз из Турции ряда продуктов
В списке 17 позиций, в основном это овощи и фрукты. Опустеют ли продовольственные прилавки после нового года - об этом узнаем у заместителя министра агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ирины Бажановой
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|15.12.2015
Безопасность на дорогах области стала главной темой на оперативном совещании в правительстве области
Губернатор Игорь Орлов вновь обратился к качеству пассажирских перевозок
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|15.12.2015
75 тысяч северян - именно столько жителей нашего региона присоединились к акциям Доброго Архангельска
Благотворительный марафон с таким названием будет проходить в Поморской столице до 20 декабря
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|15.12.2015
В Музее изобразительных искусств открылась выставка заслуженного художника России Всеволода Видякина
Больше 15 лет он собирал свои работы для персональной экспозиции
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|15.12.2015
26 с половиной тысяч елей заготовили северяне к праздникам в минувшем году
В 2015-м компания по вырубке новогодних красавиц уже началась, все подробности узнаем у руководителя Архангельского лесничества Евгения Попова
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|14.12.2015
В Архангельске прошла торжественная церемония награждения высшими наградами Архангельской области
От успехов каждого из награжденных зависит процветание и Архангельской области и России в целом, подчеркнул, открывая тожественную церемонию вручения почетных званий, губернатор Игорь Орлов
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|14.12.2015
Новый министр природных ресурсов и ЛПК
Сегодня на совещании в правительстве области губернатор Игорь Орлов представил будущего министра природных ресурсов и ЛПК региона Константина Доронина
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|14.12.2015
В областном Доме молодёжи прошли открытые занятия игры на барабанах для людей с ограниченными возможностями здоровья
На празднике живой бразильской музыки побывала и наша съемочная группа
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|11.12.2015
Сегодня в Поморской столице состоялось торжественное вручение государственных наград жителям Архангельской области
Медали, благодарности и почетные звания получили 20 северян
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|11.12.2015
Игорь Орлов сократил свою зарплату на 30 процентов
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов подписал распоряжение об уменьшении своей заработной платы на 30 процентов с 1 декабря 2015 года по 31 декабря 2016 года
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|11.12.2015
Сегодня в правительстве области чествовали лучшие предприятия региона
Все они представили Поморье на 18-ом Всероссийском конкурсе "100 лучших товаров России"
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|11.12.2015
Сделать госзакупки максимально прозрачными, усилив тем самым антикоррупционный контроль
И прежде всего на муниципальном уровне. Такие поручения дал губернатор Игорь Орлов на первом заседании региональной антикоррупционной комиссии
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|11.12.2015
Свою лепту в борьбу с коррупцией внесли и юные художники Севера
Специальная номинация появилась в этом году в рамках открытого регионального конкурса карикатур "Лес. Природа. Человек"
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|11.12.2015
Завтра - 12-го декабря состоится закрытие Вахты Памяти
Вахта Памяти - акция по увековечению имен воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Сегодня о ее программе рассказали журналистам
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|10.12.2015
Губернатор Игорь Орлов провел первую рабочую встречу с главой Архангельска Игорем Годзишем
Разговор шел о долгосрочном развитии областного центра и эффективном взаимодействии властей города и региона
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|10.12.2015
Выбор управляющей компании
Председатель регионального правительства Алексей Алсуфьев призвал глав муниципалитетов ускорить работу по определению управляющих компаний для домов, которые до сих пор не сделали выбор
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|10.12.2015
Губернатор Игорь Орлов встретился с участниками ассоциации общественных организаций «За развитие Архангельской области»
На встрече были озвучены первые шаги главы Поморья и нового правительства региона в рамках намеченного в период предвыборной кампании
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|10.12.2015
Игорь Орлов подробно коснулся темы льгот при уплате взносов в региональный фонд капитального ремонта
С поручением об их введении выступил председатель российского правительства Дмитрий Медведев
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|10.12.2015
С каждым днем все больше новогодних огней загораются в домах горожан
Кто-то предпочтение отдает искусственным деревьям, кто-то едет за город за настоящей елью. Но вот законные основания для визита лес бывают не у всех
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|10.12.2015
Неравнодушные люди на дистанции добра
Накануне в поморской столице был дан старт благотворительному марафону "Добрый Архангельск". В этом году он юбилейный - пятый
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|10.12.2015
"Мир без войны - лучше"!
Поразмышлять о недетских понятиях "экстремизм" и "война" в рисунках, прозе, стихах предложили школьникам организаторы конкурса "Наш мир без террора"
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|10.12.2015
Спортивный азарт царил на соревнованиях "Двинская лыжня" в Малых Корелах
В них приняли участие дети с ограниченными возможностями здоровья и воспитанники социально-реабилитационных центров Архангельской области
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|10.12.2015
В Архангельском центре социального обслуживания открылась комната по уходу за тяжело больными людьми
Обучение у специалистов проходят горожане, столкнувшиеся с проблемой инвалидности в семье и те, кто просто желает постичь основы ухода за теми, кто нуждается в помощи
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|09.12.2015
Сегодня губернатор Архангельской области Игорь Орлов с рабочим визитом побывал в поселке Васьково Приморского района
Эта дорога — единственная, что связывает поселок Васьково с другими населенными пунктами. Еще летом его жители обратились к губернатору Архангельской области с просьбой привести автополотно в надлежащий вид
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|09.12.2015
Разработка концепции архитектурного развития областного центра
В мэрии Архангельска по инициативе главы города Игоря Годзиша прошла встреча с представителями архитектурного сообщества, застройщиками, депутатами областного Собрания и городской думы. Темой диалога стала разработка концепции архитектурного развития областного центра
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|09.12.2015
Брифинг по кадастровой оценке имущества
Как повысить эффективность использования земельных участков и объектов недвижимости. Об этом сегодня рассказала журналистам Региональный министр имущественных отношений Ирина Ковалева
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|09.12.2015
«Сказка приходит в твой дом»
Так называется областной фестиваль семейных театров, который прошел в Поморской столице. В нем приняли участие в том числе и дети с ограниченными возможностями здоровья
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|09.12.2015
"Воспитать человека"
Так называется областной конкурс работников образовательных учреждений. В заочном этапе приняли участие педагоги из 17-ти районов. В финал же, который в эти дни проходит в Архангельске, вышли 40 лучших
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|09.12.2015
В Архангельск на съемки сюжетов приехали авторы программы "Путеводитель" петербургского филиала телекомпании «Мир»
Встретились с гостями молодые журналисты Архангельска и наш корреспондент Виктор Кузнецов
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|08.12.2015
«Арктика: настоящее и будущее»
Несколько часов назад в Санкт-Петербурге завершился форум «Арктика: настоящее и будущее», где крупные инфраструктурные проекты представила и Архангельская область
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|08.12.2015
Проекты Архангельской области по освоению природных ресурсов Заполярья
На форуме «Арктика: настоящее и будущее» глава региона Игорь Орлов также представил целый ряд крупных проектов Архангельской области по освоению природных ресурсов Заполярья
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|08.12.2015
"Шапочное знакомство"
В архангельском музее изобразительных искусств открылась выставка уникальных старинных головных уборов. Каждый - настоящее произведение искусства для обывателя и целая наука для искусствоведов
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|08.12.2015
Народные мастера познакомили осуждённых седьмой исправительной колонии с северными ремёслами
Преподаватели школы народных ремесел и сам её руководитель - Владимир Бурчевский приехали в колонию общего режима неспроста
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|08.12.2015
Тема трудоустройства северяг
Только в прошлом году в центры занятости Архангельской области поступило более 38 тысяч заявлений о содействии в поиске работы. Безработными признаны более 20 тысяч человек
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|07.12.2015
Губернатор Игорь Орлов провел прием граждан по личным вопросам
Темы разные: от проблем развития Котласского аэропорта к школьным экскурсиям на космодром Плесецк
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|07.12.2015
Снижение рисков чрезмерного контроля за предпринимателями со стороны государства - одна из задач института регионального бизнес-омбудсмена
Взаимодействие ведется через выстраивание диалога и налаживание прямых контактов. Об одном из них - в нашем материале
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|07.12.2015
Наследники Ломоносова
Так называется региональный отборочный тур на право участие в телевизионном проекте "Умницы и умники", который выходит на Первом канале
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|07.12.2015
Проблемы насилия в семье
Не всем повезло расти в атмосфере постоянной заботы и внимания. Жестокое обращение с детьми стало темой специального семинара
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|07.12.2015
С 30 ноября по 4 декабря в Архангельской области прошла "Неделя против СПИДа"
В рамках этой акции любой желающий смог пройти экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию
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|07.12.2015
Плавать как Лагунов. Плавать вместе с ним
В Архангельске прошли соревнования по плаванию памяти мастера спорта Геннадия Лукина. Почетным гостем и участником заплыва стал заслуженный мастер спорта Евгений Лагунов
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|04.12.2015
Сегодня состоялась торжественная церемония вступления в должность главы муниципального образования «Город Архангельск» Игоря Годзиша
Торжественная церемония вступления в должность главы Архангельска началась с оглашения решения Городской думы, которая на ноябрьской сессии утвердила его кандидатуру на этот пост
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|04.12.2015
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают инвесторы
В Архангельске в этот день в рамках программы "Импульс - А" свои бизнес - проекты представили молодые предприниматели региона
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|04.12.2015
Архангельское телевидение продолжает цикл сюжетов о готовности города к чрезвычайным происшествиям
Сегодня наша съемочная группа побывала в региональном центре управления в кризисных ситуациях
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|04.12.2015
В Архангельске на сцене театра Драмы выступил один из старейших хоровых коллективов России
Старинные казачьи песни, переплясы, войсковые гимны, свадебные хороводы подарили северянам артисты Оренбургского государственного академического русского народного хора
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|03.12.2015
Сегодня президент России Владимир Путин обратился к Федеральному Собранию с ежегодным Посланием
Его оглашение по традиции состоялось в Георгиевском зале Кремля в присутствии свыше тысячи приглашённых. Были среди них и представители Архангельской области
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|03.12.2015
Стратегия развития региона должна быть разработана в течение года и принята Областным собранием в виде закона
Она должна стать результатом коллективного труда, подчеркнул на сегодняшнем брифинге с журналистами заместитель губернатора Архангельской области по стратегическому планированию и инвестиционной политике Алексей Гришков
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|03.12.2015
Замещение коммерческих кредитов
Также Алексей Гришков сообщил о том, что на замещение коммерческих кредитов в 2016 году Архангельская область получит более пяти миллиардов рублей
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|03.12.2015
Работа новой котельной в с.Холмогоры
Заместитель министра ТЭК и ЖКХ Архангельской области Андрей Яковлев с рабочей поездкой побывал в селе Холмогоры, где проверил работу новой котельной
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|03.12.2015
Как обеспечить малый и средний бизнес региона лесными ресурсами?
Эту тему сегодня обсуждали в правительстве области
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|03.12.2015
Сегодня в России отметили День неизвестного солдата
Третьего декабря 1966 года в честь 25-ой годовщины разгрома немецких войск под Москвой у Кремлевской стены был захоронен прах неизвестного бойца
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|02.12.2015
Сегодня старшеклассники поморской столицы - впрочем, как и всей России - писали итоговое сочинение
Его результатом станет допуск к ЕГЭ
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|02.12.2015
"В нашем мире нет места злу"
Есть понятия, которые не делятся на взрослые, и детские. Слишком уж важны они для каждого
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|02.12.2015
В Архангельске завершился пятнадцатый межрегиональный фольклорный фестиваль-конкурс имени Антонины Колотиловой
В этом году его проведение было приурочено к 125-летию со дня рождения основательницы Северного русского народного хора
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|02.12.2015
"Архангельский автобус Доверия"
Сегодня на одной из центральных улиц поморской столицы остановился "Архангельский автобус Доверия". В нём любой желающий мог пройти экспресс-тест на ВИЧ. Стало это возможным в рамках акции "Неделя против СПИДа"
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|01.12.2015
Состоялось первое в обновлённом составе заседание правительства Архангельской области
В должности председателя правительства впервые его провёл Алексей Алсуфьев. Открывая заседание, первый заместитель губернатора обратился к руководителям областных министерств и ведомств
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|01.12.2015
Создать комфортную среду для инвесторов и развития предпринимательской деятельности
Такой приоритет в работе регионального правительства обозначен губернатором региона Игорем Орловым.
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|01.12.2015
Общественную палату Архангельской области возглавил председатель регионального совета ветеранов Александр Андреев
Первое заседание Общественной палаты второго созыва с приветственным словом открыл заместитель губернатора Архангельской области по внутренней политике Алексей Андронов
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|01.12.2015
Итоги рабочего визита губернатора Игоря Орлова в архангельский морской кадетский корпус
Встречу с коллективом морского кадетского корпуса Игорь Орлов приурочил к дню морской пехоты России. По случаю праздника в стенах учебного заведения состоялся торжественный митинг
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|01.12.2015
Архангельская область становится площадкой перспективных разработок
Сегодня Архангельская область становится площадкой перспективных разработок, одна из которых посвящена людям с инвалидностью. Это стало возможным благодаря созданию в регионе социального кластера для производства инновационных средств технической реабилитации. Проект реализуется при поддержке губернатора Игоря Орлова с августа этого года
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|01.12.2015
Шаг навстречу
Так называется программа, в которой приняли участие медицинские учреждения региона. Проект стартовал в июле этого года
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|01.12.2015
"Право быть равным"
Сегодня в регионе уделяется внимание и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Они получают помощь в рамках проекта "Право быть равным"
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|01.12.2015
Сегодня Всемирный день борьбы со СПИДом
Он стал символом укрепления усилий против пандемии ВИЧ, которая продолжает набирать обороты
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|01.12.2015
В столице Поморья прошел гала-концерт "Вместе - лучше"
Он завершал проект "Созвездие северных фестивалей -2015" в Архангельской области, который объединил 13 уникальных и самобытных фестивалей из различных уголков нашего региона
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|30.11.2015
Заседание антитеррористической комиссии Архангельской области
Об усилении мер безопасности говорили сегодня в правительстве региона. Игорь Орлов призвал глав муниципалитетов усилить защиту территорий и подчеркнул, что это забота всех уровней власти
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|30.11.2015
К каким туристическим берегам можно причалить, если турецкий - перестал быть безопасным
Сразу после инцидента с российским самолетом Су-24 на границе с Сирией МИД России заявил, что нарастающая угроза терроризма из Турции не меньше, чем из Египта. Ростуризм рекомендовал туроператорам прекратить продажи путёвок в Турцию. А несколько дней назад стало известно, что Россия вводит визовый режим с этой страной с начала 2016 года
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|30.11.2015
О потенциале предприятий Поморья сегодня говорили на брифинге в Правительстве области
К слову, карту нашего региона уже взяли в руки петербуржцы и открыли на ней несколько перспективных маршрутов, причем не только туристических. Все произошло в Санкт-Петербургском Центре импортозамещения и локализации, где прошла неделя Архангельской области
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|30.11.2015
Губернатор Игорь Орлов предложил провести в СМИ обсуждение программ развития муниципальных образований
Об этом он заявил на встрече с руководителями районных газет Архангельской области
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|30.11.2015
Новая редакция концепции образования лиц с ограниченными возможностями здоровья
Министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко представил новую редакцию концепции образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. Обновления вызваны новациями в российском законодательстве
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|30.11.2015
2 декабря в России начнётся итоговая аттестация выпускников средних школ 2016-го года
В этот день одиннадцатиклассники будут писать итоговое сочинение. Напомним, оно было введено в прошлом году как зачётное для допуска к ЕГЭ
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|30.11.2015
Областное родительское собрание
Изменениям в процедуре выпускных экзаменов в 2016 году было посвящено и областное родительское собрание, инициатором которого стало министерство образования и науки Архангельской области. Участие в нём в режиме видеоконференции приняли жители всех районов Поморья
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|30.11.2015
О проблемах расселения из ветхого и аварийного жилья
Сегодня в Архангельске 717 домов признаны аварийными. Ещё около тысячи деревяшек имеют износ 65%, а это значит, они фактически не подлежат капремонту. Всего в аварийном жилфонде поморской столицы проживают более 15-ти тысяч человек.Проблему их расселения обсудили участники специального круглого стола
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|26.11.2015
"Счастье быть вместе"
Сохранению и развитию лучших семейных традиций посвящен областной форум для родителей "Счастье быть вместе". В Архангельске он проводится впервые
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|26.11.2015
Лучшие мамы и папы
В рамках форума "Счастье быть вместе" знаком отличия "Материнская слава" отметили многодетных мам и наградили финалистов областного конкурса "Отец - ответственная должность"
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|25.11.2015
Игорь Годзиш сегодня стал главой муниципального образования "Город Архангельск"
Его кандидатуру утвердили депутаты городской думы на очередной сессии. Подробности - в нашем репортаже
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|25.11.2015
И сегодня же на очередную сессию собрались депутаты Архангельского областного собрания
Народные избранники утверждали первых лиц исполнительной власти региона и обсуждали проект областного бюджета будущего года
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|25.11.2015
Среди прочих вопросов депутаты регионального парламента утвердили изменения в бюджете текущего года
Показателем эффективной работы правительства региона является второе место Архангельской области в рейтинге темпов социально-экономического развития субъектов РФ. И федеральная премия - трансферт в 342 млн. рублей. Деньги будут использованы на нужды жителей области
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|25.11.2015
В Поморье проходит цикл тренинговых занятий «Путь к свободе»
Он предназначен для несовершеннолетних правонарушителей, которые в ближайшее время будут освобождены.
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|24.11.2015
Изменения в областном бюджете 2015 года
Эффективная работа правительства области в финансовой и социально-экономической деятельности позволила выполнить все обязательства, которые были взяты в этом году. Как результат – второе место по этим показателям среди российских регионов и федеральная премия - трансферт в 342 млн. рублей. Они будут использованы на нужды жителей области
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|24.11.2015
В Архангельске состоялось совещание по реализации кластерной политики в регионе
Область уже два года участвует в конкурсах Минэкономразвития России на субсидирование объектов инфраструктуры судостроительного кластера. Каким образом развивать успешный опыт участники встречи обсудили с представителями федеральных структур
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|24.11.2015
Панельная дискуссия с участием губернатора Игоря Орлова
Накануне в Доме молодежи завершился пятый форум молодых предпринимателей. Одной из самых интересных его площадок стала панельная дискуссия, участие в которой принял и глава региона Игорь Орлов
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|24.11.2015
В Архангельске разработана новая концепция развития областного Дома Молодёжи
Она предполагает ещё более широкое участие юных архангелогородцев в реализации проектов и сразу несколько направлений, которые в свою очередь, будут содержать новые перспективные замыслы
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|24.11.2015
Детскому садику в поселке Турдеево быть!
Таков общий итог рабочей поездки регионального министра образования и науки Игоря Скубенко и заместителя главы города по социальным вопросам Ирины Орловой на городскую окраину
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|23.11.2015
Совещание в Правительстве региона
О своевременной уборке от снега автомагистралей и внутридворовых территорий шла речь на оперативном совещании в правительстве региона
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|23.11.2015
Окончательно сформирован состав Общественной палаты Архангельской области
Напомним, главный общественный орган Поморья состоит из 30 человек и формируется в три этапа: по десять его представителей утверждают глава региона и областные законодатели. Ещё десять человек принимаются в состав палаты по решению 20 уже утверждённых участников
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|23.11.2015
В Архангельской области завершилась прививочная кампания
План по прививкам выполнен на 100 процентов. Статистика не может не радовать
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|23.11.2015
Медики обсудили вопросы здоровья матери и ребенка
И продолжая тему укрепления иммунитета. Закладывается он, как известно, в детстве. Этому немало способствует грудное вскармливание ребенка. Этой теме была посвящена научно-практическая конференция, которая прошла в Добролюбовской библиотеке
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|23.11.2015
"Профессиональные кадры - залог успеха бизнеса"
Таков лозунг традиционного регионального торгового форума этой осени. На нем был представлен анализ кадрового потенциала потребительского рынка области и методы решения проблем дефицита специалистов в отрасли
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|20.11.2015
В Архангельске стартовал форум молодых предпринимателей
Он по традиции завершает реализацию федеральной программы «Ты предприниматель» в регионе. В этом году форум празднует свой первый юбилей - пятилетие, и собирает на своей площадке более 350 молодых бизнесменов
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|19.11.2015
Заявление губернатора по выделению леса для проведения аукционов
Полмиллиона кубометров древесины зарезервировано для проведения лесных аукционов для малого и среднего бизнеса области. Распределение участков леса тормозится из-за отсутствия нормативной базы на федеральном уровне
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|19.11.2015
Новоселье в п. Боброво
22 семьи в поселке Боброво получили ключи от квартир в новом доме. С его сдачей в эксплуатацию в Приморском районе завершили второй этап федеральной программы по расселению из ветхого и аварийного жилья
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|19.11.2015
В АГКЦ состоялось награждение победителей конкурса "Мой приятель светофор"
Конкурс был объявлен уполномоченным при губернаторе Архангельской области по правам ребенка Ольга Смирновой в рамках проекта "Внимание, дети!"
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|19.11.2015
В Архангельске открылись Ломоносовские чтения
Сегодня в Архангельске начались Ломоносовские чтения. В этом году они посвящены теме «Михаил Васильевич Ломоносов о сохранении российского народа и здоровье нации»
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|19.11.2015
Комментарии экспертов по кандидатуре Игоря Годзиша на пост Главы Архангельска
Игорь Годзиш. Последние два дня эта фамилия самая цитируемая в СМИ и социальных сетях. Именно действующий министр ТЭК и ЖКХ, по решению конкурсной комиссии, стал кандидатом на пост главы Архангельска. При этом - единственным из 9 претендентов
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|18.11.2015
Беспрецедентные технологии на службе здоровья россиян
450 пациентов из 79-ти городов России прошли лечение в Архангельском центре ядерной медицины. Уникальное учреждение открылось в прошлом году
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|18.11.2015
Лучшая бригада скорой помощи
В Архангельске в рамках конкурса профессионального мастерства среди специалистов региона выбрали лучшую бригаду скорой помощи
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|18.11.2015
В Поморье стартовал патриотический фестиваль «Архангелъ»
22 ноября в региональном центре "Патриот" пройдет закрытие первого молодежного патриотического фестиваля "Архангелъ". Каким будет закрытие фестиваля и каковы его первые итоги? Об этом поговорим с исполняющим обязанности директора регионального центра "Патриот" Денисом Михеевским.
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|18.11.2015
Свой первый юбилей отметил военно-патриотический клуб "Орден"
Ему исполнилось 5 лет. Созданный на базе 62-ой школы Архангельска, "Орден" стал известен по всей области
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|17.11.2015
Комиссия определилась с кандидатурой на должность главы муниципального образования «Город Архангельск»
Несколько часов назад завершила работу комиссия по отбору кандидатов на должность главы муниципального образования «Город Архангельск». Претенденты на этот пост к десяти утра собрались в холле перед залом заседаний городской думы
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|17.11.2015
Заседание региональной комиссии по инвестиционной политике и развитию конкуренции
В правительстве Архангельской области, на заседании региональной комиссии по инвестиционной политике и развитию конкуренции, обсудили Проект создания в Поморье нового завода железобетонных строительных конструкций. Проект признан приоритетным
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|17.11.2015
Пресс-конференция по проведению Ломоносовских чтений
В Архангельске назвали лауреатов Ломоносовской премии 2015 года. Всего на конкурс поступило 16 работ от 44 соискателей.
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|17.11.2015
"Имя Ломоносова и развитие отечественной медицины"
В преддверии Ломоносовских чтений в СГМУ состоялась и традиционная научная сессия
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|17.11.2015
Новое правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов обозначил контуры нового правительства области. Состав еще не определен окончательно, но основные фамилии были названы
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|17.11.2015
Брифинг губернатора
Сегодня же на брифинге глава региона Игорь Орлов представил своего пресс-секретаря, а также высказался о экс-мэре Архангельска Викторе Павленко
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|16.11.2015
В Архангельске завершено строительство второй очереди областной больницы
В Архангельской областной клинической больнице завершается второй этап строительства хирургического корпуса. На стадии приемки и сдачи два важных объекта - переходы между корпусами и новый пищеблок лечебного учреждения
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|16.11.2015
Игорь Орлов призвал северян проявить бдительность в связи с терактами в Париже
На сегодняшнем еженедельном совещании в правительстве области глава Поморья выразил соболезнование жителям Франции, и в первую очередь - людям, потерявшим своих родных и близких во время пятничных терактов
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|16.11.2015
В Архангельске в третий раз отметили День отца
Направо пойдешь – папой-врачом станешь, налево свернешь ― спортивную сноровку, да ловкость показывай. Время на выполнение заданий ограничено ― от 5 до 10 минут. Настоящее испытание, но только не для поморских отцов, которым подвластно абсолютно всё!
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|16.11.2015
Дополнительные запреты и ограничения на продажу алкоголя: актуальное интервью
10 ноября Правительство региона приняло изменения в своё постановление, которые вводят дополнительные запреты и ограничения на продажу алкоголя. Коснутся они предприятий общественного питания, владельцы которых всячески пытались обходить уже введённые в Поморье запреты на продажу горячительного в вечернее время
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|13.11.2015
Совещание по готовности к отопительному сезону
Главы муниципальных образований региона доложили о готовности к сезону холодов. Совещание с заместителем губернатора по инфраструктурному развитию состоялось в Правительстве Архангельской области
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|13.11.2015
Игорь Годзиш потребовал навести порядок с очередью на расселение аварийного жилья
Министр ТЭК и ЖКХ региона Игорь Годзиш потребовал навести порядок с очередью на расселение аварийного жилья в Архангельске. В скором времени сотрудники его ведомства совместно с муниципальными властями проведут анализ списков очередей на получение нового жилья
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|13.11.2015
Ход строительства перинатального центра в Архангельске
На территории Архангельской областной клинической больницы с декабря прошлого года строиться современный перинатальный центр. Сегодня на объекте побывала комиссия, в состав которой вошли медики, представители администрации региона и подрядной организации
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|13.11.2015
Ломоносов и медицина
В Архангельске продолжаются 44-ые Ломоносовские чтения, в этом году они посвящены медицине. О роли Ломоносова в развитии здравоохранения говорили и во время научной сессии Северного государственного медицинского университета
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|12.11.2015
Строительство новых школ
Архангельская область намерена войти в федеральную программу строительства новых школ. Направлена она на создание современных условий для обучения и подготовки школьников. О её старте объявило российское правительство
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|12.11.2015
Военно-патриотический туризм в Поморье
На космодроме Плесецк прошла первая экскурсия для школьников в рамках нового проекта регионального центра "Патриот"
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|12.11.2015
Комментарии по кандидатуре председателя правительства области
В ближайшее время губернатор Игорь Орлов озвучит структуру нового правительства Архангельской области. Кабинет министров возглавит председатель правительства
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|12.11.2015
День финансовой грамотности
В библиотеке имени Добролюбова прошёл День финансовой грамотности. В рамках акции каждый мог научиться тому, как эффективно управлять своими деньгами, планировать расходы и доходы
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|12.11.2015
Капремонт жилых домов
В декабре 2014 года собственники помещений многоквартирных домов, формирующих фонды капитального ремонта на счёте регионального оператора, впервые получили квитанции на оплату по новой системе. Оправдала ли она себя? Принесла ли пользу?
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|11.11.2015
Изменения в Устав области
На внеочередной сессии АОСД приняты изменения в Устав Архангельской области, предполагающие введение новой должности: Первый заместитель Губернатора–Председатель Правительства Архангельской области
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|11.11.2015
Исполнение бюджета области за 9 месяцев 2015 года
Профицит бюджета за 9 месяцев составил почти 1,5 миллиарда рублей. Министр финансов Архангельской области Елена Усачева отчиталась о текущих параметрах региональной казны на заседании правительства Поморья
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|11.11.2015
Механизм отбора претендентов на пост главы Архангельска прокомментировал Сергей Моисеев
Продолжается обсуждение новой процедуры выборов главы муниципального образования. Определиться с кандидатурой архангельского градоначальника предстоит депутатам Городской Думы.Вот как прокомментировал этот процесс один из членов конкурсной комиссии Сергей Моисеев
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|11.11.2015
В Архангельской области запретят «наливайки»
Правительство региона одобрило дополнительные ограничения на продажу алкоголя. Впрочем, сегодня проблема алкоголизации населения всё чаще стала подниматься самой общественностью
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|10.11.2015
Возвращение туристов из Египта
С 6 ноября по решению президента России Владимира Путина рейсы российских самолётов в Египет приостановлены до выяснения причин крушения лайнера А321 над Синайским полуостровом. Запрет не касается рейсов, на которых россияне возвращаются с африканского континента. Самолёт из Шарм-эль-Шейха в архангельском аэропорту накануне вечером встречала наша съемочная группа
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|10.11.2015
За срыв программы расселения аварийного жилья - персональная ответственность
И вновь к оперативному совещанию, которое провел губернатор Игорь Орлов. Глава региона поручил привлечь к ответственности виновных в срыве программы расселения аварийного жилья
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|10.11.2015
День сотрудников органов внутренних дел
В День сотрудников органов внутренних дел защитников закона и порядка чествовали в Архангельском театре Драмы
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|10.11.2015
Игорь Орлов посетил Добролюбовскую библиотеку
А сейчас о тех, кто ежедневно охраняет общественное достояние - книги. К сотрудникам Добролюбовки накануне приехал Губернатор Игорь Орлов, чтобы оценить ремонт фасада главной читальни Поморья и озвучить планы по ее развитию
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|10.11.2015
Акция «Узнай свой ВИЧ статус»
Акция «Узнай свой ВИЧ статус» прошла сегодня в Северном федеральном арктическом университете. Студенты института математики, информационных и космических технологий сдали анализ на ВИЧ и послушали лекцию об опасности этой инфекции
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|10.11.2015
Меры социальной поддержки семей, воспитывающих детей
Накануне в областном Собрании депутатов обсуждался новый законопроект «О социальной поддержке семей, воспитывающих детей, в Архангельской области»
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|09.11.2015
Первый матч "Водника"
Начало пусть и не победоносное, но игра болельщикам понравилась. Накануне в Архангельске "Водник" стартовал в чемпионате России по хоккею с мячом среди команд суперлиги. Соперником жёлто-зелёных стал действующий чемпион страны, обладатель Кубка мира 2015 - красноярский "Енисей"
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|09.11.2015
Проект бюджета-2016
Все социальные обязательства будут сохранены. Правительство Архангельской области рассмотрело проект областного бюджета на 2016-й год
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|09.11.2015
Совет глав МО области
Финансовая поддержка муниципальных образований в следующем году будет увеличена. Об этом говорили на заседании Совета глав Архангельской области
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|09.11.2015
Новостройка в пос. Боброво Приморского района
22 новых квартиры в рамках госпрограммы переселения из ветхого и аварийного жилья получат жители поселка Боброво Приморского района. Качество жилищного строительства оценил в ходе рабочей поездки министр топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Архангельской области Игорь Годзиш
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|09.11.2015
"Здоровое детство"
"Здоровое детство" - под таким общим названием проходят ежегодные областные родительские собрания. В этом году проблеме ВИЧ-инфицирования в молодежной среде медицинские работники уделили особое внимание
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|09.11.2015
Ломоносовские чтения-2015
С 18 по 20 ноября в Архангельске пройдут традиционные Ломоносовские чтения. Посвящены они будут теме «Михаил Васильевич Ломоносов о сохранении российского народа и здоровье нации». Детали подготовки к чтениям узнаем у гостя студии - начальника отдела науки и высшей школы министерства образования и науки Архангельской области Павла Журавлёва
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|06.11.2015
"Экология моего края"
Оказывается, сорняки могут быть полезными, а больше всего витамина С содержится в бруснике. Сегодня в Архангельске открылась детская конференция "Экология моего края". Вот уже 20 лет подряд она собирает школьников региона, неравнодушных к природе
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|06.11.2015
Фестиваль робототехники
в Архангельске открылся второй открытый дистанционный турнир по робототехнике. Более 150-ти школьников региона соревновались в программировании машин для транспортировки грузов
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|06.11.2015
«Соловки: Голгофа и воскресение. Наследие Соловков в прошлом, настоящем и будущем»
Продолжаются дни Соловков в Архангельске. В центре «Патриот» открылась выставка «Соловки: Голгофа и воскресение. Наследие Соловков в прошлом, настоящем и будущем»
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|05.11.2015
В Архангельске отметили День народного единства
На площади у театра Драмы состоялся митинг-концерт, лейтмотивом которого стал лозунг "Мы едины"!
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|05.11.2015
Курс на информационную безопасность
В эпоху информационных войн, когда главным оружием стали взлом личной переписки, утечка персональных данных, кражи паролей, важно знать, как защитить себя от этих внешних угроз
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|05.11.2015
Координационный совет по спорту
Пока спортсмены Архангельска продолжают подготовку к летним олимпийским играм 2016 года, в правительстве региона идет обсуждение нюансов этой подготовки. Очередной координационный совет состоялся сегодня
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|05.11.2015
"Доступная среда" в школах Поморья
Более 81 миллиона рублей выделено из федерального и областного бюджетов в 2015 году на реализацию госпрограммы «Доступная среда» в школах Поморья
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|05.11.2015
Кубок губернатора Архангельской области по хоккею с мячом
Триумфом «Водника» завершился кубок губернатора Архангельской области по хоккею с мячом
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|05.11.2015
Акция "Проверь свое здоровье"
Узнать основные параметры своего здоровья, а именно измерить артериальное давление, рост-вес и объем легких. Такая возможность была у студентов и преподавателей Архангельского техникума строительства и экономики
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|03.11.2015
Искусство аборигенов Австралии
Почувствовать колорит жаркой австралийской пустыни можно в музее художественного освоения Арктики. Там открылась выставка, побывав на которой можно многое узнать о культуре аборигенов зелёного континента
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|03.11.2015
Визит губернатора в Вельский район
Открытие временной переправы через реку Вага, решение проблем лесного и агробизнеса. Игорь Орлов побывал с рабочим визитом в Вельском районе
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|03.11.2015
Звездное катание в поморской столице
Архангельск посетила знаменитая фигуристка, заслуженный мастер спорта, первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская
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|03.11.2015
Мастер-класс Марии Бутырской
Ожидания юных фигуристов не были обмануты. Час занятий на льду со звездами фигурного катания для двадцати счастливчиков пролетел незаметно.
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|03.11.2015
Выборы главы МО "Город Архангельск"
Депутатам Городской Думы в ближайшее время предстоит определиться с кандидатурой архангельского градоначальника
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|03.11.2015
При переезде из аварийного жилфонда контролировать качество нового жилья будет специальная комиссия
В правительстве области создадут комиссию по работе с жалобами на качество квартир, полученных по программе расселения аварийного жилфонда
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|03.11.2015
Поздравление губернатора с Днем народного единства
Завтра, 4 ноября, в России отметят День народного единства. Свои поздравления жителям региона направил губернатор Архангельской области Игорь Орлов
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|03.11.2015
Анонс празднования Дня народного единства
Завтра, в День народного единства, по инициативе Общественной палаты Архангельской области на площади у театра драмы пройдет митинг-концерт
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|03.11.2015
Проблемы детского дорожно-транспортного травматизма
В Архангельске обсудили проблемы детского дорожно-транспортного травматизма. Количество аварий с участием несовершеннолетних в регионе за последнее полугодие резко возросло
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|03.11.2015
Среда, доступная для всех
В Архангельске представили альтернативные технологии общения для детей с ограниченными возможностями здоровья
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|02.11.2015
В Архангельске отметили День памяти жертв политических репрессий
В сквере у Соловецкого камня прошли траурная панихида и митинг в честь погибших в годы большого террора
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|02.11.2015
В правительстве региона появится премьер
На рассмотрение внеочередной сессии областного Собрания вынесен проект закона «О внесении изменений в Устав Архангельской области». Одна из основных новаций законопроекта дает возможность создания в регионе должности первого заместителя Губернатора - председателя Правительства Архангельской области
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|02.11.2015
«Взят от земли, яко Адам»
Выставка «Взят от земли, яко Адам» открылась сегодня в Гостиных дворах. Это совместный проект Архангельского краеведческого музея и Соловецкого музея-заповедника. На экспозиции можно увидеть шедевры керамики, пришедшие к нам из глубины веков и произведения современных мастеров
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|02.11.2015
"Комсомол. Молодёжь. Россия"
В Архангельске открылась научно-практическая конференция "Комсомол. Молодёжь. Россия". Её организаторы полны решимости доказать: главные принципы комсомола актуальны и в наши дни
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|30.10.2015
25-летие общества "Норд"
25 лет работы на ниве народного просвещения. Добровольное общество "Норд" в эти дни отмечает юбилей. Накануне в интеллектуальном центре САФУ открылся кабинет-музей краеведа и историка Евгения Овсянкина. Это один из проектов общества "Норд"
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|30.10.2015
Селекторное совещание заместителя главы Роструда
В Архангельске состоялось селекторное совещание заместителя главы Роструда Михаила Иванкова с представителями межведомственной комиссии по вопросам погашения задолженности по заработной плате и главами муниципальных образований
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|30.10.2015
Архангельскому комсомолу - 95!
В честь памятной даты у закладного камня «90-летию комсомола» в столице Поморья состоялся торжественный митинг
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|30.10.2015
Хэллоуин в школах Поморья: быть или не быть?
31 октября в англоязычных странах отметят Хэллоуин. Сегодня этот праздник популярен и в России
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|30.10.2015
Арктические проекты - сегодня и завтра
В Архангельске начал работу третий международный форум, посвященный освоению Арктики. 150 компаний-участников, представители крупнейших корпораций, научного сообщества и власти обмениваются экспертными мнениями по развитию северных территорий страны
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|30.10.2015
Ночь искусств-2015
Ночь, которую россияне ожидают не меньше чем новогоднюю. Конечно же, это ночь искусств!
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|29.10.2015
Стали известны темы ЕГЭ
В Рособрнадзоре огласили темы выпускного сочинения. Напомним, сочинение, а для детей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрено изложение, служит допуском к государственной итоговой аттестации в средней школе
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|29.10.2015
Мелеховские чтения-2015
В Архангельске прошли пятые Мелеховские чтения, посвященные 110-летию со дня рождения выдающегося ученого, известного лесовода, нашего земляка Ивана Степановича Мелехова
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|29.10.2015
Новые ограничения на продажу алкоголя
В Архангельской области вводятся дополнительные запреты на розничную продажу алкогольной продукции. Речь идет об ограничении ночной торговли на разлив
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|29.10.2015
Определились победители турнира "Надежды Севера"
В Архангельске завершился открытый областной турнир по мини-футболу "Надежды Севера". Главные участники соревнований - спортсмены 2007-го - 2009-го годов рождения, всего 16 команд
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|28.10.2015
Долговая политика Архангельской области
Бюджет 2016 года будет дефицитным. Об этом сегодня заявил губернатор на заседании областного правительства
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|28.10.2015
Брифинг губернатора
В Устав Архангельской области будут внесены изменения. Одно из них - это введение новой должности председателя правительства
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|28.10.2015
Итоги работы Общественной палаты
Площадка для диалога между гражданами и властью. Сегодня в Архангельске подвели итоги работы региональной общественной палаты первого созыва
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|28.10.2015
29 октября – Всемирный день борьбы с инсультом
Доказано, что именно сердечно-сосудистые заболевания – основная причина смертности населения. Как противостоять опасному недугу?
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|27.10.2015
Совещание в Правительстве региона
В поморской столице сформирован состав комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы муниципального образования город Архангельск. Об этом стало известно сегодня на еженедельном совещании в правительстве региона
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|27.10.2015
"Надежды Севера"
В Архангельске стартовал открытый областной турнир по мини-футболу "Надежды Севера"
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|26.10.2015
Финансовый диктант
Депутаты и чиновники, преподаватели и журналисты, а так же обычные граждане и школьники сдавали необычный экзамен - финансовый диктант. С него в России стартовала акция «Неделя сбережений»
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|26.10.2015
Безопасный город
В регионе внедряется аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». Пилотными территориями в области стали Северодвинск, Котлас, Приморский район и Архангельск
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|26.10.2015
Изменения охотничьего законодательства
Снизить популяцию волков и увеличить охотничьи лимиты на лося призваны изменения в областном законе об охотоведческой деятельности. Нововведения, которые разработаны региональным министерством природных ресурсов и ЛПК, позволяют убить одним выстрелом двух зайцев
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|23.10.2015
Открытие выставки "Мой приятель светофор"
Необычная выставка открылась в фойе регионального правительства. На суд зрителей представлены многочисленные работы областного детского конкурса «Мой приятель светофор»
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|23.10.2015
Какая культура нам нужна?
Какая культура нам нужна? Как формировать культурно-информационное пространство области? И возможно ли это в современных условиях? Вопросы, которые были поставлены на совместной пресс-конференции Архангельского областного молодежного театра, Архангельского отделения Союза писателей России и Архангельского отделения Союза журналистов России
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|22.10.2015
В Вельском районе обрушился пролет автомобильного моста
В среду ночью в Вельском районе обрушился пролет автомобильного моста через реку Вага. Пострадавших нет. По предварительным данным, в результате происшествия без автомобильного сообщения с районным центром остались четыре муниципальных образования
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|22.10.2015
Внеочередное заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям
Происшествие в Вельском районе сегодня обсуждали на внеочередном заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям
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|22.10.2015
Сессия Архангельского областного собрания депутатов
В Архангельске прошла сессия Архангельского областного собрания депутатов. Региональный парламент утвердил десять членов Общественной палаты. Важные изменения приняты в программу капитального ремонта жилого фонда
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|22.10.2015
95-летие архангельского комсомола
В конце октября в столице Поморья будет отмечаться 95-летие архангельского комсомола. На пресс-конференции в областном правительстве журналистам рассказали о предстоящих праздничных мероприятиях
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|22.10.2015
В Архангельске открылась новая площадка для сдачи нормативов ГТО
Горжусь тобой, отечество! В Архангельске открылась новая площадка для сдачи нормативов ГТО. Теперь подготовиться к борьбе за золотой значок можно на площадке Центра патриотического воспитания
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|21.10.2015
Заседание президиума Госсовета
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов принял участие в заседании президиума Госсовета под председательством Президента России Владимира Путина. На нем обсуждалось комплексное развитие рыбодобывающей отрасли.
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|21.10.2015
Маломерному флоту быть
Правительство России пересмотрело свое прошлогоднее решение об ограничении на использование катеров и лодок в портах Поморья
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|21.10.2015
Архангельск примет участие во Всероссийской Неделе сбережений
23-го октября в России, во второй раз, стартует акция «Неделя сбережений». В течение 9 дней всем желающим будет предоставлена бесплатная возможность повысить свою финансовую грамотность
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|20.10.2015
В Архангельске изменилась схема дорожного движения
О том на что стоит обратить внимание автолюбителям - в материале корреспондентов Архангельского телевидения
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|19.10.2015
«Великолепный век» возвращается!
В то время, пока на «Домашнем» кипят страсти в турецком сериале « 1001 ночь» с Халитом Эргенчем, актер и любимец всех российских женщин посетил телерынок в Каннах и рассказал о продолжении легендарной саги об османских правителях. Самая ожидаемая премьера «Великолепный Век. Империя Кесем» уже в 2016 году на телеканале «Домашний»
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|15.10.2015
Жизнь после измены на «Домашнем»
Любовь, счастье, измена, верность и доверие. Какое слово лишнее в этом ряду? Похожи ли отношения на сказку, или же в них всегда наступает роковой момент, который перевешивает чашу весов на сторону предательства? Какую цену люди платят за случайную ошибку или ту, которая длится уже не один год? Реально ли выбраться из замкнутого круга и начать все с чистого листа? Ответы на эти вопросы – в новом сериале «Домашнего»
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|09.10.2015
«Запретная любовь»: интриги, предательство и черная магия
На что женщины готовы пойти ради любви и личного счастья? Самый честный сериал о женской дружбе – с 19 октября в 21:00 на «Домашнем»
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|07.10.2015
5 причин смотреть шоу «Сдается! С ремонтом!»
Телеканал «Домашний» говорит «нет» кризису и запускает в эфир уникальное шоу о ремонте!
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|06.10.2015
«Домашний» расскажет о традициях Востока
С 10 октября в 22:00 «Домашний» покажет всю изнанку восточных браков в новых выпусках популярного документального проекта «Восточные жены». О чем следует знать и к чему предстоит привыкнуть тем, кто ради любимого мужчины бросил все и переехал в чужую страну?
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|17.09.2015
«Цыганская любовь» на «Домашнем»
В эту субботу, 19 сентября, в 21:50 на телеканале «Домашний» выйдет документальный фильм «Цыганская любовь», посвященный памяти «главного цыгана» советского времени, выдающегося актера Михая Волонтира
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|07.09.2015
Время чудес на «Домашнем»
Какой на самом деле была святая Матрона? Какую цену ей пришлось заплатить за свой дар? Почему к ее мощам в Покровском женском монастыре до сих пор собираются огромные очереди? И что она предсказала России и миру на ближайшие годы? С 7 сентября СРАЗУ В ДВУХ ПРОЕКТАХ телеканал «Домашний» расскажет о великой провидице Матроне Московской, причисленной к лику православных святых
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|31.08.2015
«Домашний» предскажет судьбу
Как дата рождения и имя определяют ход жизни ребенка? В каких семьях чаще всего рождаются вундеркинды? Почему бэби-бумы зависят от вспышек на Солнце? Какие дни эксперты считают неблагоприятными для зачатия? Ответы на все вопросы - в уникальном проекте телеканала «Домашний» «Предсказания: Новые люди»
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|17.08.2015
Невыдуманные истории о силе любви – в премьере «Домашнего»
С 17 августа в 23:00 «Домашний» покажет жизнеутверждающие истории о любви, вере и преданности вопреки всему в новом документальном проекте «Близкие люди»
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|13.08.2015
«Чудотворица»: история одной из самых загадочных русских святых
Уникальный дар и нелегкая судьба слепой парализованной деревенской девушки, посвятившей себя служению людям, – в документальном 12-серийном цикле телеканала «Домашний»
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|08.08.2015
Выборы Губернатора Архангельской области
Уведомление о дате, времени и месте проведения жеребьевки по распределению платного эфирного времени на телеканале «АТК-Медиа»
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|28.07.2015
Беби-бум на «Домашнем»
Телеканал «Домашний» готовится к большим премьерам! С 24 августа Глеб Подгородинский будет проводить настоящие «Женские консультации». А «Беременные» звезды (Тутта Ларсен, Полина Диброва и Саша Зверева) раскроют все секреты подготовки к материнству: что носить и есть, как поддерживать себя в форме и в чем ограничивать
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|20.07.2015
18 свадеб и одни похороны: свадебный сезон на «Домашнем»
26 июля на телеканале «Домашний» стартует свадебный сезон: хиты «Горько!», «Горько! 2» и марафон лучших свадеб года в реалити-шоу «Моя свадьба лучше»
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|20.07.2015
Евгения Добровольская и ее мужчины в новом сериале «Домашнего»
Этим летом стартовали съемки нового сериала телеканала «Домашний» «Двойная сплошная»: кризис в отношениях, измены, обман и женская полигамия – в самой провокационной истории о семейной жизни
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|20.07.2015
Невыдуманные истории о райской жизни в документальной премьере «Домашнего»
20 июля в 22:45 на «Домашнем» начнется новый документальный проект о жизни в роскоши
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|23.06.2015
Анита Цой поможет парам вернуть «Свадебный размер»
Ведущая нового шоу «Домашнего» Анита Цой, как никто другой, понимает, насколько непростой путь предстоит героям шоу. Когда-то Анита сама весила больше 100 кг, но ради любимого мужа и творчества сумела снова стать стройной
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|10.06.2015
«Джуна: последнее предсказание» на «Домашнем»
13 июня в 22:45 «Домашний» покажет фильм о самой загадочной женщине современной России. Целительница и астролог Джуна умерла 8 июня в возрасте 65 лет. Какими подробностями своей нелегкой судьбы Джуна поделилась незадолго до смерти? И какие сенсационные пророчества оставила после себя?
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|02.06.2015
«Ангелы красоты»: волшебные перевоплощения на «Домашнем»
Работа и домашние хлопоты отнимают все силы? На шопинг и салоны красоты нет ни времени, ни денег? Про комплименты и восхищенные взгляды пришлось забыть? «Ангелы красоты» «Домашнего» всего за несколько часов с любой «серой мышкой» сотворят настоящее beauty-чудо!
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|18.05.2015
Султан Сулейман возвращается!
23 мая в 19:00 на «Домашнем» начнется новая турецкая история любви «1001 ночь». Главную роль в сериале сыграли звезда «Великолепного века» Халит Эргенч и его супруга Бергюзар Корель
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|17.04.2015
Первая антикризисная премьера «Домашнего»
Как заработать на мечту? Можно ли экономить, ни в чем себе не отказывая? И как превратить расходы в прибыль? С 20 апреля в 12:00 на «Домашнем» появится «Кризисный менеджер» Никита Непряхин, который расскажет, как правильно тратить деньги и планировать семейный бюджеn
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|09.04.2015
«Домашний», с днем рождения!
7 апреля телеканал «Домашний» представил самые громкие премьеры 2015 года и провел праздничную вечеринку по случаю 10-летия
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|08.04.2015
«Сватьи: любимые серии и долгожданная премьера
С 6 апреля самые известные «Сватьи» российского телевидения — Людмила Артемьева и Татьяна Васильева - снова на «Домашнем»! Вспомните, как начиналось большое противостояние свекрови и тещи. А с 15 апреля смотрите самую ожидаемую премьеру весны - продолжение семейной комедии «Сватьи-2» на «Домашнем»!
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|07.04.2015
Телевизионный фестиваль «Архангельск поет о Победе»
Архангельское телевидение, телеканал «ПС» совместно с культурным центром «Соломбала-Арт» проводят городской телевизионный фестиваль «Архангельск поет о Победе», посвященный 70-летию Великой Победы
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|20.03.2015
На телеканале Домашний "Нет запретных тем"
Новый образ Жанны Эппле и ответы на вопросы, которые волнуют всех, - в новой премьере «Домашнего»
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|18.03.2015
Новый выпуск программы "Пусть мама придет..."
Оказывается, лошади, как и люди, любят умываться по утрам, а ослики умеют бодаться. Об этом узнают герои очередного выпуска программы «Пусть мама придет...».
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|17.03.2015
Весенние премьеры «Домашнего»
Жанна Эппле, Татьяна Васильева, Людмила Артемьева, а также день рождения, море цветов, романтические свидания и еще много поводов для радости - этой весной на «Домашнем»
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|11.03.2015
Самое неожиданное продолжение культового романа Джейн Остин на «Домашнем»
14 марта «Домашний» покажет экранизацию любимого произведения женщин по всему миру и — впервые на российском телевидении — его детективное (!) продолжение «Гордость и предубеждение: убийство в поместье Пемберли»
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|26.02.2015
8 премий «Оскар», 40 000 000 долларов, Кларк Гейбл, Тимоти Далтон и другие причины провести праздничные выходные с «Домашним»
В женский праздник, 8 и 9 марта главный женский телеканал покажет самую страстную историю любви в фильме «Унесенные ветром» и его продолжении - сериале «Скарлетт»
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|12.02.2015
Книга воспоминаний о губернаторе Архангельской области Анатолии Ефремове появилась в Интернете
Книга «Настоящий губернатор», посвященная первому всенародно избранному главе Архангельской области, выложена в свободный доступ в сети Интернет
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|09.02.2015
Финал «Великолепного века», великолепный день и новый турецкий сериал на «Домашнем»!
14 февраля в 19:00 «Домашний» покажет последнюю серию «Великолепного века». В честь большого финала телеканал подготовил сюрпризы для своих телезрителей: фильм о фильме, день Века и новую восточную сказку о любви!
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|05.02.2015
"Ты нам подходишь!"
С 24 февраля в 17:00 на «Домашнем» стартует самое необычное шоу свиданий, в котором Дана Борисова и Дарья Донцова помогут героям найти себе пару, а опытный психолог Лариса Ренар расскажет, как избежать ошибок в отношениях
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|28.01.2015
Соль, слезы и другие подробности шоу «Кулинарная дуэль» на «Домашнем»
С понедельника по четверг в 14:00 телеканал «Домашний» показывает самые ожесточенные кулинарные поединки свекровей с невестками. Главный свидетель гастрономических поединков на «Домашнем» Костя Цзю рассказал, как воюют свекрови с невестками, и как он участвует в «Кулинарных дуэлях».
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|22.01.2015
Премьеры на телеканале «Домашний»
25 января телеканал «Домашний» покажет сразу две премьеры: лирическая комедия "Перелетные пташки" и романтическая мелодрама "Острова"
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|20.01.2015
«Водник. 90 лет и один день»
18 января знаменательный рубеж в своей богатой и славной истории перешагнул хоккейный клуб «Водник». 90-летие главной команды Поморья отметили все, кто к ней причастен: ее ветераны, нынешние игроки, тренеры, руководители, болельщики. К последним относится и коллектив Архангельского телевидения...
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|15.01.2015
Великое предназначение и большая любовь в документальном фильме на «Домашнем»
18 января телеканал «Домашний» покажет фильм в память о выдающейся оперной певице Елене Образцовой. В эксклюзивном интервью, которое она дала незадолго до смерти, «лучшая Кармен» 20 века откровенно расскажет о любви всей своей жизни, о счастье и горести расставания
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|13.01.2015
Новый проект Архангельского телевидения
Архангельское телевидение, торговая сеть «Дисма» и Центр охраны прав детства объединились и создали цикл передач «Пусть мама придет». Первый выпуск выйдет в эфир уже завтра
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|12.01.2015
Премьеры на телеканале «Домашний»!
В январе на телеканале "Домашний" стартуют сразу три премьеры! Наталья Орейро в захватывающем детективе «Темный ангел», «Кулинарная дуэль»: судит бой сам Костя Цзю, «Сделай мне красиво» с самым известным кондитером Москвы Олегом Ильиным
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|17.08.2012
Теперь и на "Домашнем"!
С 1 сентября Архангельское телевидение начинает показ собственных программ на телеканале "Домашний".
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|02.06.2012
Фильм "Начальник Облачного Края"
Год назад ушел из жизни лидер легендарной архангельской группы "Облачный край" Сергей Богаев
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